法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪陸後表態，歐洲應避免因台灣捲入美中衝突，強調不應淪美附庸，引起關注。今則傳出，９日有一艘法國海軍的護衛艦進入台灣海峽，且是「反常地」沿著海峽「中線以西」、靠近大陸沿海向北航行，專家分析認此舉代表中法關係更密切，更嚴重的是恐傷及我國與法國的相關軍售資訊，恐會被大陸「看光光」。

馬克宏8日結束訪陸行程，《菱傳媒》今報導，法國海軍花月級護衛艦「牧月號」9日晚間，就從南往北進入台灣海峽，而此方式與英美等國軍艦過去沿著海峽中線以東航行不同，是沿著中線以西、貼近大陸沿海航行，最終於10日中午離開海峽北端，朝東海航行。

報導提到，國防部資深官員指出，牧月號在通過台灣海峽時沒有開啟船舶動態資訊系統（AIS），也未同英美軍艦航行在海峽中線以東，且值得關注的是，大陸軍艦並無進行航行監控，顯然有獲得陸方同意，才沒被監控；報導更稱，有軍方人士提到，航行在中線以西是種軍事宣示，代表中法關係更為密切。

報導指出，台法之間軍售關係密切，目前國軍的幻象2000戰機、拉法葉級護衛艦都面臨性能提升等狀況，因此有資深官員擔心，法國向大陸靠攏，將影響法製武器性能提升，且就算法方依合約執行，難保相關資訊不會被提供給大陸。