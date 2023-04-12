馳諾瓦董事長林飛宏表示，飛宏電動車能源事業群、也就是現在的馳諾瓦，2022年營收比2021年成長4.88倍，達到18.78億元，目前員工人數已成長至500多名，已在全球35個市場出貨超過三萬座充電樁，以平均一台電動車需要3個充電樁服務來說，充電樁市場成長性極高，也因此，馳諾瓦在台南廠已經進行二期的生產線，台南廠將是馳諾瓦直流快充充電樁最大的生產基地，第一季也已購入位於日本千葉的工廠，以拓展商機無限的日本充電樁市場，不過受限於日本法規限制直流快充充電樁瓦特數、日本電動車市場發展相對其他先進國家較慢，千葉廠只會先以生產低瓦特數的AC慢充為主。