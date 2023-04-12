馳諾瓦董事長林飛宏表示，飛宏電動車能源事業群、也就是現在的馳諾瓦，2022年營收比2021年成長4.88倍，達到18.78億元，目前員工人數已成長至500多名，已在全球35個市場出貨超過三萬座充電樁，以平均一台電動車需要3個充電樁服務來說，充電樁市場成長性極高，也因此，馳諾瓦在台南廠已經進行二期的生產線，台南廠將是馳諾瓦直流快充充電樁最大的生產基地，第一季也已購入位於日本千葉的工廠，以拓展商機無限的日本充電樁市場，不過受限於日本法規限制直流快充充電樁瓦特數、日本電動車市場發展相對其他先進國家較慢，千葉廠只會先以生產低瓦特數的AC慢充為主。
飛宏充電樁子公司董事長：一台電動車需要三個充電樁，市場潛力大
飛宏100％持有的充電樁子公司馳諾瓦自從去年9月自飛宏獨立後，今年首度參加台灣國際智慧移動展，馳諾瓦董事長林飛宏表示，馳諾瓦累積以全球出貨超過3萬座充電樁，以一台電動車需要三個充電樁服務來說，充電樁成長潛力大，為了拓展日本市場，第一季已經買下位於千葉的工廠。
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