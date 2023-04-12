上市電機機械股有亞力、華城、士電、樂事綠能等聯袂衝上漲停，中宇、中興電、駐龍等也大漲逾半根漲停板。
此外，還有寶一、力達-KY、亞德客-KY、勤美、錩泰、羅昇、日馳等，股價也強漲2％～5％之間，整體漲勢強勁。
多檔個股今天也同步爆大量或天量，包括中興電爆出近9萬張大量，亞力也達到4萬多張。
電機機械股挾車用電子、離岸風電、節能儲電、軍工概念等多重利多於一身，今（12）日到午盤之後約1點，上市電機機械股成交值爆衝至200億元以上，不但量能創歷史新高，指數也一舉突破歷史新高，最高來到296點、直逼300點大關。
上市電機機械股有亞力、華城、士電、樂事綠能等聯袂衝上漲停，中宇、中興電、駐龍等也大漲逾半根漲停板。
此外，還有寶一、力達-KY、亞德客-KY、勤美、錩泰、羅昇、日馳等，股價也強漲2％～5％之間，整體漲勢強勁。
多檔個股今天也同步爆大量或天量，包括中興電爆出近9萬張大量，亞力也達到4萬多張。
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