上市電機機械股有亞力、華城、士電、樂事綠能等聯袂衝上漲停，中宇、中興電、駐龍等也大漲逾半根漲停板。

此外，還有寶一、力達-KY、亞德客-KY、勤美、錩泰、羅昇、日馳等，股價也強漲2％～5％之間，整體漲勢強勁。

多檔個股今天也同步爆大量或天量，包括中興電爆出近9萬張大量，亞力也達到4萬多張。