本土猴痘疫情全台散發，昨天又新增2例新北30多歲男性及高雄20多歲男性，目前國內累計25例猴痘確定病例。疾管署統計，截至今天中午12點，兩天下來，共有2萬107名民眾完成猴痘接種意願登記，民眾收到預約掛號通知後，就可依掛號時間前往接種。

疾管署昨天公布國內新增2例本土猴痘（Mpox）確定病例，分別為北部30多歲及南部20多歲本國籍男性，除本次新增2例仍住院隔離治療外，其餘23例皆已康復出院。疾管署發言人羅一鈞表示，目前持續研議確診者在家隔離方案，預計下周二公布。

疾管署10日週一下午開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時（週末及例假日不開放）至猴痘疫苗接種意願登記平臺（https://mpox.cdc.gov.tw/）登記。目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，可服務人數亦增加至3萬人。

最新統計出爐，猴痘疫苗意願登記平臺開放登記至今(4／12)日中午12時，完成接種意願登記之民眾為20107人，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。

疾管署提醒民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

疾管署也表示，周一至周五上午九時至下午五時持續開放意願登記至5月12日，仍有逾3成名額可供預約，請尚未預約的高風險民眾踴躍登記。