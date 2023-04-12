瓊瑢舞蹈團以《舞躍歡慶》為文化中心慶生祝賀。（葫蘆墩文化中心提供）

葫蘆墩文化中心「藝文風華四十年」，館內還有版品特展。（葫蘆墩文化中心提供）

葫蘆墩文化中心「饗市集」，讓民眾體驗豐原在地產業及文化特色。（葫蘆墩文化中心提供）

台中市葫蘆墩文化中心40歲了！「豐采四十‧有葫同饗－40周年館慶慶典」將於週六4月15日盛大登場。中市府文化局指出，將由九天民俗技藝團磅礡開場，還有一系列精采豐富的表演、經典展覽、文創市集、戶外裝置藝術及摸彩活動等，歡迎市民朋友一起前來歡度40歲慶生會。

文化局表示，葫蘆墩文化中心於1983年落成啟用，是台中市最早成立的公有藝文場館，40周年是一個別具意義的里程碑，15日的館慶慶典邀請「九天民俗技藝團」以《氣吞天下》戰鼓雷動震憾開場，接續由瓊瑢舞蹈團以《舞躍歡慶》為文化中心慶生祝賀，宣告系列活動熱鬧展開。

葫蘆墩文化中心說，4月至5月規劃館慶一系列活動，包括《青春狂想》山城校園學生音樂滙演、優人神鼓《乘光而行》、大開劇團《魔法學院神秘事件》新作首演、志工隊藝享視界《志遊藝視》等適合親子共享的表演。

經典展覽則規畫「慶．讚．祝．禱—典藏暨美術家接力展作品展」、人間國寶劉千韶師生「巧繡花緣－藝術學苑刺繡成果展」、「藝文風華四十年」出版品特展、「茶香飄藝．幸葫滿人間－空間美學展」等藝文展演活動。

葫蘆墩文化中心指出，為邀請民眾一同歡度生日，4月15日及16日、4月22日及23日，連2個週末舉辦「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，除可品嚐特色美食、著名糕點；還可欣賞陶藝、編織、花藝、香氛，參與手作體驗等，認識家鄉產業文化特色，歡迎民眾一起拍照打卡留念。