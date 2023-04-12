趙露思飾演的「程少商」角色跟她貼近，外表看起來強勢，其實是自我保護。（八大電視提供）

騎馬解救吳磊橋段，是趙露恩最愛的一場戲。 （八大電視提供）

趙露思主演《星漢燦爛》，談及她這麼喜歡這齣作品的原因，「它不像很多古裝劇可能在情跟愛上較為表面，《星漢燦爛》是一步一步非常踏實的愛上對方。」劇中她騎馬救吳磊，伸手拉起對方的經典畫面，深得趙露思最愛的一場戲，她說，故事裡她即便飽受情傷，吳磊狠心砍斷兩人緣份，但因為她仍愛著對方無法見死不救，「這樣的雙向奔赴互相救贖的愛情，我覺得挺棒的。」

吳磊詮釋腹黑角色，因從小目睹全族被誅殺殆盡，仇恨中長大的他，內心算計所有人，養精蓄銳就為復仇。但沒想到復仇之路伴隨美好的事情發生，趙露思的出現改變了他，吳磊說：「程少商（趙露思飾演）是唯一的一道陽光。」卻又在感情最濃烈的時候，吳磊為了復仇不拖累任何人，絕情得斷了一乾二淨，這般虐戀讓粉絲們看得份外糾心。吳磊形容他飾演的「凌不疑」純真又瘋狂、熱烈又毒辣，演好這些極端重情感的戲，有非常大的快感。

趙露思飾演的「程少商」出生即被寄託廢養，不被奶奶及二叔母喜歡，為了自我保護變得非常像刺蝟。父母功成返家，母親為了彌補這些年錯失的學習教育，急於管束她，唯獨沒有補上從小女主角就渴望得到的親情。趙露思表示，她飾演的角色其實跟她蠻像的，心裡脆弱但外表又非常尖銳，看起來比較強勢的女生，其實就是想要自我保護。

劇中的趙露思雖然沒有感受到奶奶及母親的呵護，但身旁還是有疼愛她的堂姊徐嬌，以及替她打抱不平的閨密張月，熟面孔登場引起網友們熱烈討論。徐嬌9歲時演出周星馳電影《長江七號》，反串男主角受到矚目，這次古裝造型現身，成為焦點。張月在《三十而已》扮演介入童瑤婚姻的第三者，《星漢燦爛》裡則成了見義勇為、替女主角解圍的好姐姐。

《星漢燦爛》4月14日起，每週一至五晚間9點八大戲劇台全台首播。