阿塱壹古道被喻為一生必遊一次的最美海岸線，據縣府統計，自2012年起，每年平均約有4萬人次造訪，但屏縣府在去年召開「旭海觀音鼻自然保留區與旭海部落原住民資源共同管理委員共管會議」後，考量全年不間斷的人為干擾會加劇生態環境破壞，因此決議從今年起，將定期於每年7、8月關閉，暫停民眾申請進入。

屏縣府指出，關閉時間的訂定有考量到民眾進入保留區的安全性，「旭海觀音鼻自然保留區」地質脆弱，全區都為高度崩塌潛勢區域，遇豪大雨時土石崩落機率遽增，所以民眾在雨季進入保留區危險性極高。

此外，縣府也考量到，該保留區長達6公里的礫石灘缺乏遮蔭處，盛夏午間豔陽配合海面反射及礫石快速升溫的環境效應，會導致民眾熱衰竭及中暑事件頻傳，加上中暑前期體能衰退，也會大幅提升失足外傷風險。

縣府表示，基於種種因素考量，決定將關閉時間定於高溫多雨的夏季，並在詢問當地46位解說員意見後，有過半數（25位）解說員同意於7、8月份關閉保留區。

去年9月19日，縣府召開「旭海觀音鼻自然保留區與旭海部落原住民資源共同管理委員共管會議」，縣府說，與會的機關代表及旭海部落代表在保留區定期關閉事宜上獲致共識。

縣府強調，全年不間斷的人為干擾，會讓保留區沒有充足時間恢復穩定平衡狀態，並加劇地質與生態環境的破壞，而自然保留區就是為維護其原有自然狀態而劃設，唯有管制進入人數並定期關閉，才能給予區域內的動植物及土地有充分的休養生息時間，符合自然保留區的劃設理念。