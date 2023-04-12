全台沿海自2月起陸續發現多具浮屍，引發社會震驚，海巡署與警政署組成專案小組調查後，確認是14名越南人集資買船欲偷渡來台，不幸發生船難，恐全部罹難，目前已尋獲10具遺體，還有4名女子尚未尋獲。

刑事局國際科12日表示，自今年2月18日至4月11日止，警察機關及海巡機關共發現25具海上浮屍，已確認身分者計24人，其中14名為本國籍為輕生、意外落水死亡，10名為越南籍，另有1具遺體身分正比對中。

專案小組掌握14名越南民眾偷渡名單進行追查，除由越南家屬提供檢體給法醫研究所比對外，另遺體指紋由刑事局協助比對。截至昨日止已比對出8男2女、10名遺體與偷渡名單相符，另有4名越南籍女子遺體尚未尋獲。

目前已確認為本國籍身分的9男5女共14具遺體，已由各警察機關報請地檢署調查無異議，並通知家屬領回。

警政署駐越南聯絡官4月3日至河內與越南公安部對外局、刑事局及境管局等相關執法機關召開專案會議，進行浮屍現場相關事證討論，持續追查越方幕後不法人蛇集團。