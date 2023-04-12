為落實南島文化首都縣政推動，縣長饒慶鈴特聘任台東優秀子弟、前監察院副院長孫大川擔任台東縣立圖書館總館名譽館長，並於今日親自頒發證書，期望借重孫大川對台東原民文化的卓越領域，對於台東縣總圖的館藏、保存、管理、服務、推廣及南島特色營造，提供相關軟硬體方向及功能建議，作為台東縣總圖的努力方向。

孫大川出生於台東縣卑南鄉下賓朗（pinaseki）部落，是台東非常優秀的學者，為比利時魯汶大學漢學碩士，曾出任原住民族委員會首任政務副主委、原住民族委員會主委、監察院副院長等職，為台灣原住民作家，創辦「山海文化雜誌社」出版《山海文化》雙月刊，其文學研究、文學評論及書法造詣高深，是台灣藝文界的瑰寶。其學富五車，曾在多所大學任教講學，在他的努力推動下，讓原住民知識菁英及原青有機會闡述自族文化圖像，使原住民族文化價值重新被肯定成為台灣最彌足珍貴的文化精髓。

饒慶鈴提到，從考古、習俗、生活型態及文化等諸多現象，都證明台東在南島語系的重要性，希望借重孫大川的專長，建構以南島文化為主的台東縣總圖的典藏特色，期望匯集更多與南島的交流及連結，未來人們想要認識南島文化，來台灣的第1個選擇將是台東，而台東也將透過南島與世界接軌。

台東縣政府文化處說明，今年3月29日國家圖書館辦理的「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告發布記者會」上，台東縣立圖書館從體制營運、空間營造、閱讀推廣、館藏充實等閱讀資源與服務量能推動及努力下，獲頒「城市閱讀力績優城市表現」成果獎項殊榮，而台東居民最愛上圖書館，每人每年到館5.63次排名第1，未來新建館的營運特色發展，亦將成為台東文化風格的新據點，期盼能串連南島文化與閱讀行為，以打造台東城市的閱讀品牌。