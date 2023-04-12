藝人徐小可和老公阿Ben結婚多年，育有2子1女仍感情甜蜜，近日徐小可登上《樂活so much》節目談到2人的爆笑互動，有次她在睡覺時用腳碰一下老公，阿Ben立刻質問她：「你幹嘛拿東西刮我？」結果只是因為徐小可腳後跟太粗糙，竟被誤以為是「凶器」，令她哭笑不得。

出道多年的徐小可雖為3寶媽，但身材及狀態都保持得相當好，她在節目中透露，其實她30歲才開始保養，因生小孩後驚覺顯露老態，細紋爬滿全身，才在保養上費盡苦心。

而愛穿拖鞋涼鞋的她，以前完全沒想到要保養腳後跟，某天睡覺時想說輕蹭老公一下，沒想到阿Ben竟很兇的質疑她拿東西刮傷他，讓徐小可大聲喊冤：「那是我的腳後跟！」也呼籲大家保養時別忽略了大拇指跟腳後跟，不要全身穿美美但腳宛如「武器」，隨便刮都可以刮傷人。

此外，徐小可說洗澡是她的保養重點，平時不泡澡、也不洗太燙的水，洗完會立即擦乳液來保濕，也曾著迷用牛奶乳液厚敷全身，她會全裸等乳液吸收完才穿上衣服，而維持「全身白」站在浴室的詭異行徑，反倒常嚇到剛進門的阿Ben。《樂活so much》每周一至周五下午4點在年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。