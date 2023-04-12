有些人看似朋友多，但其實真心朋友少之又少，《星座好朋友》運勢專欄分享，天蠍座、獅子座、金牛座看起來朋友不少，但能交心的卻不多，其中第1名的天蠍座即使表面和朋友稱兄道弟，但內心未必真把把他們當朋友看待，最後讓朋友覺得高傲而遠離。

▍第3名：金牛座

金牛座很聰明，他們清楚知道需要什麼樣的朋友。當朋友自認為是金牛座的朋友時，他們不會否定，只會在心裡暗自給所有朋友貼上標籤，並且知道誰是好的、誰是壞的。

▍第2名：獅子座

獅子座雖然很熱情，但對真心朋友還是比較挑剔的，只有當他們認定時才會完全信任對方，如朋友做了傷害他們的事情，這時就會全盤否定對方並保持距離，認為寧可沒朋友也不願意假裝親密。

▍第1名：天蠍座

天蠍座一向比較獨來獨往，即使表面上與朋友稱兄道弟，內心卻不一定把他們當朋友對待。因天蠍座不喜歡麻煩別人，也更不喜歡別人麻煩自己，所以和天蠍座做朋友只能適可而止，而朋友也會看穿他們的這一點，或許會覺得天蠍座很高傲，久而久之，朋友們就會慢慢遠離。