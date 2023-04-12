雲林張麗善12日晚間將率文觀處、水利處長飛往荷蘭及法國考察9天，此行主要取經法國的美術館作為興建雲林第一座美術館參考；另外，雲林縣農業用水不足、河流整治有待提升視野，張麗善也將在前內政部長李鴻源陪同下考察荷蘭水利工程。

張麗善表示，環保局大樓將在虎尾高鐵特定區新建，縣府也將運用還稅於民經費，興建一座屬於雲林的美術館，規畫案完成但仍需修正，此行專程參訪美術館取經構思，包括法國奧奧賽美術館、荷蘭博伊曼斯范伯寧恩美術館，她希望雲林的美術館有國際水準。

也位於虎尾高鐵特定區的布袋戲傳習中心明年底將完工，張麗善表示，此行提前布署雲林縣的偶戲文化推廣，將參訪法國國際偶戲中心並簽訂合作意向書，擴大傳統文化藝術交流，為培育布袋戲人才做準備。

雲林縣長張麗善12日起飛往法國及荷蘭考察水利工程，取經外國還地於河的可行性。（周麗蘭攝）

前內政部長李鴻源目前正在荷蘭考察，張麗善說已經約好在荷蘭會合，他將帶雲林縣府團隊取經水環境、水安全議題，她尤其興趣的是「還地於河」的概念，如何在疏濬時帶入生態概念，雲林溪即是例子之一，早年會認為河川占空間而加蓋，現今要友善河川。

張麗善表示，極端氣候嚴重衝擊雲林農業，極度乾旱導致農作物失收是近年常發生的災害，雲林縣有42條區域排水，她希望能作為加強滯洪與灌溉功能，而滯洪池也應擴充灌溉功能，位於非農田水利灌溉區域的農田例如大埤鄉能引河川灌溉，此一規畫已經進行1、2年，需要進一步印證。

張麗善及文觀處長陳璧君、水利處長許宏博參訪團一行，參訪水利工程地點包括荷蘭國際水利環境工程學院、荷蘭奈梅亨瓦爾河水岸公園、法國聖馬丁運河。