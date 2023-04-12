台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安明、後天將首度赴議會施政報告，不過今日中午蔣僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺民進黨團，他解釋，有安排拜會各黨團，但據他了解民進黨團是「被婉謝」。民進黨團總召簡舒培回擊，今晚將與蔣進行餐會，不要兩手策略消費議員，「民進黨黨團不是7-11，市長說要來就來。」

蔣萬安中午拜會國民黨團、民眾黨團，獨缺民進黨團，他說明，有安排拜會各黨團，但就他了解，民進黨團中午有閉門會議，「所以就婉謝」。簡舒培指出，北市府之前有邀約吃飯，民進黨經過討論，最後於今晚7時一起用餐，但今早約10時30分市府人員說中午要來拜會，但並未經黨團同意，無法請蔣來黨團報告。

簡舒培質疑，民進黨團已經和市府約好晚上的餐會，為何蔣要兩手策略黑民進黨？「民進黨黨團不是7-11，市長說要來就來。」蔣應該尊重黨團，且前台北市長馬英九、郝龍斌甚至柯文哲，都會個別到不論朝野議員辦公室拜會，蔣萬安去年底就任至今，但蔣完全沒有。

至於蔣萬安9日與國民黨團進行府會共識營，民進黨團是否也希望同樣要舉辦？簡舒培回覆，昨日下午秘書處表達，望至黨團報告33億追加預算，因此中午黨團會議敲定下週三約市長來黨團報告。

簡舒培呼籲，蔣萬安不要開議才臨時抱佛腳，且要議員必須見面，此舉應該好好檢討。市政要認真做、用功做及用心做，和議會溝通要有誠意而非兩面手法。良好的府會關係才有好的市政，兩手策略不會掩蓋市政不熟悉，不要用兩手策略來消費議員，歡迎市府溝通，但不是說來就來。