宜蘭縣於「里山倡議國際夥伴關係網絡」插旗成功。（吳佩蓉攝）

今年於2023綠色博覽會特設農村再生館「莎托亞馬俱樂部」，以雙連埤、朝陽及結頭份社區為策展。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣為除直轄市外第1個加入「里山倡議國際夥伴關係」的縣市政府。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣為除直轄市外第1個加入「里山倡議國際夥伴關係」的縣市政府，為推廣輔導成果，今年於2023綠色博覽會特設農村再生館「莎托亞馬俱樂部」，以雙連埤、朝陽及結頭份社區為策展，呈現農村再生「生態」、「生產」、「生活」3個面向；縣長林姿妙說，持續將里山倡議精神發揚光大，並把宜蘭經驗分享國際。

「里山倡議國際夥伴關係網絡」IPSI是由日本政府與聯合國大學永續發展高等研究所共同發起，宜縣府努力近3年，終於在今年2月6日加入，成為第298個會員，繼桃園市、新北市之後，為全國第3個加入的縣市政府，亦為直轄市外第1個加入的縣市，以「宜蘭雙連埤里山倡議推動：任務分工與跨域整合」案例分享國際。

今年特地在武荖坑風景區舉辦的綠色博覽會，設置農村再生館「莎托亞馬俱樂部」，策展人許名輝表示，宜蘭縣是非6都加入里山倡議夥伴的第一個縣市政府，此次以「結頭份社區」代表農業的生活、「雙連埤社區」代表農業的生態、「朝陽社區」代表農業的生產，用3生共構的方式作為經典案例跟國際社會組織交流。

農糧署東區分署長徐輝妃指出，里山倡議強調農村再生的3個面向，達到人與自然間的和諧，跟農糧署推動的有機友善概念非常吻合，不但結合社區傳統農業文化，也讓生態可永續；未來農糧署也會持續跟縣府、改良場、水保局、林務局及農水署等相關單位合作，讓宜蘭農業更順暢發展、生生不息。

林姿妙表示，宜蘭為歌仔戲的發源地，今結頭份社區落地掃表演非常精彩，唱出12鄉鎮的特色及特有的拜桌文化；因宜蘭好山好水好環境，難能可貴的就是零汙染，一起共同為宜蘭這片土地努力，成為全國最棒的永續發展城市；期盼綠色博覽會能的舉辦，能讓環境永續和帶動士農工商的發展，拚出宜蘭的好生活。