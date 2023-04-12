民進黨今中執會，身兼黨主席副總統賴清德迴避，推選代理主席立法院黨團總召柯建銘主持，會中通過2024年第16任總統提名候選人案，正式公告由賴清德代表民主進步黨參選2024年第16任總統。

此外，民進黨這次立委提名初選，計有39個同額競選選區停辦民意調查作業，2人以上登記參選之14個選區須辦理民意調查作業。

民進黨中執會，審查2024年第11屆區域立法委員提名初選76位登記參選人，經業務單位審查，除「公職候選人提名條例」第六條規定的消極資格將轉請中選會協助查證外，其餘參選資格均符合規定。

民進黨新聞部主任張志豪表示，為能及時因應選務工作進行，中執會通過授權中常會辦理後續選務事項，包括因候選人消極資格不符，授權中常會撤銷其登記參選資格；及依「公職候選人提名條例施行細則」第十一條第三項規定：「⋯經登記後受停權處分，其期限超過公職人員選舉受理登記截止日者，取消其候選人資格」，如以上情事於該選區初選民意調查作業執行前發生，授權中常會取消其候選人資格。

張志豪說，撤銷或取消資格後形成同額競選之選區停辦民意調查作業事項，中執會也一併授權中常會行使同意權。

有關第11屆區域立法委員黨內初選作業，發言人張志豪轉述表示，會中通過同意39個同額登記競選選區停辦民意調查作業，並同意屏東縣第一選區黃信茗同志、嘉義縣第一選區黃榮利同志、高雄市第三選區劉世芳退選，退選後嘉義縣第一選區形成同額競選，一併同意停辦民意調查作業。

另，針對高雄市第三選區劉世芳退選後，該選區形成無人登記，後續提名作業，是否重新辦理初選登記作業或採徵召方式，交由2024大選提名策略小組進行研議後，再送中執會決議。