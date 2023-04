48歲女星鄭雪兒是中印混血兒,過去她在台灣最有名的代表作是在《流星花園2》中飾演大S「杉菜」的情敵「葉莎」爭搶道明寺。近年鄭雪兒淡出螢光幕,嫁給飯店大股東兒子Ajai Zecha,女星宣萱最近到新加坡拍戲,分享同框鄭雪兒的照片,引來過去喜愛港劇《尋秦記》的網友滿滿回憶殺。

鄭雪兒早年在古天樂主演的《尋秦記》飾演公主趙倩,與宣萱因此成為好友,2010年鄭雪兒為愛淡出螢光幕,嫁給新加坡GHM酒店集團大股東Zecha的兒子Ajai Zecha,老公是英國人,先前有過一段婚姻,並與前妻育有小孩,鄭雪兒結婚多年至今沒打算當媽,曾有媒體問她是否會想生自己的小孩?她表示完全沒這想法,將心力放在老公和繼子女身上就夠她忙了,也表現出對繼子女視如己出的感情。

鄭雪兒(右)跟宣萱合影曝光。(圖/翻攝自香港電影懷舊微博)

鄭雪兒當年一出道就被安排和天王郭富城合拍電信廣告,2016年她為了看天王演唱會特別回到香港,並分享兩人合影,開心表示:「Nice to catch up after 19 years! Congratulations to Aaron and his team for a sensational show!(開心19年後再度碰面!恭喜郭富城和他的團隊有這麼精彩的表演!)」,掀起不少粉絲對她的想念。

近年鄭雪兒不時復出,拍攝電影《殺破狼·貪狼》,也加入電視劇《飛虎之潛行極戰》、《地產仔》看似久違過過當演員的癮,2019年她受訪表示最近的興趣是巴西柔道,老公卻拒絕跟她比武,兩人聚少離多,鄭雪兒指因為兩人都是獨生子女,很清楚對方需要空間,不喜歡黏TT的婚姻,她外貌看來甜美五官依舊、皮膚白皙,只是眼神多了成熟韻味,可見保養有方。