48歲女星鄭雪兒是中印混血兒，過去她在台灣最有名的代表作是在《流星花園2》中飾演大S「杉菜」的情敵「葉莎」爭搶道明寺。近年鄭雪兒淡出螢光幕，嫁給飯店大股東兒子Ajai Zecha，女星宣萱最近到新加坡拍戲，分享同框鄭雪兒的照片，引來過去喜愛港劇《尋秦記》的網友滿滿回憶殺。

鄭雪兒早年在古天樂主演的《尋秦記》飾演公主趙倩，與宣萱因此成為好友，2010年鄭雪兒為愛淡出螢光幕，嫁給新加坡GHM酒店集團大股東Zecha的兒子Ajai Zecha，老公是英國人，先前有過一段婚姻，並與前妻育有小孩，鄭雪兒結婚多年至今沒打算當媽，曾有媒體問她是否會想生自己的小孩？她表示完全沒這想法，將心力放在老公和繼子女身上就夠她忙了，也表現出對繼子女視如己出的感情。

鄭雪兒（右）跟宣萱合影曝光。（圖／翻攝自香港電影懷舊微博）

鄭雪兒當年一出道就被安排和天王郭富城合拍電信廣告，2016年她為了看天王演唱會特別回到香港，並分享兩人合影，開心表示：「Nice to catch up after 19 years！ Congratulations to Aaron and his team for a sensational show！（開心19年後再度碰面！恭喜郭富城和他的團隊有這麼精彩的表演！）」，掀起不少粉絲對她的想念。

近年鄭雪兒不時復出，拍攝電影《殺破狼·貪狼》，也加入電視劇《飛虎之潛行極戰》、《地產仔》看似久違過過當演員的癮，2019年她受訪表示最近的興趣是巴西柔道，老公卻拒絕跟她比武，兩人聚少離多，鄭雪兒指因為兩人都是獨生子女，很清楚對方需要空間，不喜歡黏TT的婚姻，她外貌看來甜美五官依舊、皮膚白皙，只是眼神多了成熟韻味，可見保養有方。