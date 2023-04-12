淡江大學前副校長王高成墜樓身亡。（資料照,陳信翰攝）

淡江大學前副校長王高成今(12)日墜樓身亡，其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究，震驚各界。東華大學教授施正鋒感嘆表示，從前立委龐建國到王高成，兩名知識份子輕生，他除了不捨，更愧疚無能共同戮力。

王高成墜樓身亡，淡江大學表示，王副校長學養深厚，對學校及社會貢獻良多，發生此事校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

施正鋒今則在臉書表示，驚聞此事後無限悲傷，儘管與王高成的政治立場不同，施正鋒仍讚王高成是學養俱佳的謙謙君子。施正鋒也提到，從龐建國到王高成，兩名知識份子選擇輕生，他除了不捨無法繼續分工，更是愧疚無能共同戮力。

龐建國去年1月11日於住家墜樓身亡，並留下「不公不義的台灣，我生不如死」的遺言。

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