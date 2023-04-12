市府委託廠商載運虎頭埤水庫的灌溉用水至山區取水點，今起開放使用。（楠西區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南山區芒果等果樹，正值人工疏果階段，近期面臨久旱未雨，農民缺水澆灌，擔心作物長不大，影響最後產量。台南市政府接獲民眾陳情後，啟動載水計畫，在楠西、南化、玉井及左鎮等4區，設置總計29處取水點，並載運虎頭埤水庫的灌溉用水至各取水點，12日起開放使用。

台南市政府為了解決山區農民乾旱缺水問題，日前市府副祕書長邱忠川特別到楠西區視察，了解水源供需情形。後續啟動因應措施，採購大型儲水桶，委派廠商從虎頭埤水庫載運灌溉用水，至各區的取水點供農民自取，協助解決他們缺水問題。

楠西區長何榮長表示，楠西區果樹多屬長期作物，包含芒果、龍眼、梅子等作物，投入成本付出勞力，辛苦栽培照顧一整年就等待這一次的收成，但近幾年氣候異常，農民盼政府提供幫助，別讓他們一年來的辛勤付之東流。

農民說，目前是芒果人工疏果階段，5月底前為果樹需水的關鍵期，如果期間能穩定澆灌，應該能避免產量受影響。

市府現階段規畫29處取水點，儲水量共計470噸，每日水車不間斷巡邏供水；水源部分，由水利局經協調由虎頭埤水庫取水，可符合灌溉水質需求。