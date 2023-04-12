農委會主委陳吉仲12日應立委陳超明邀請，赴苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港會勘，苗栗縣政府提報要在龍鳳漁港興建魚貨直銷中心、擴建通霄漁港整補場、苑裡鎮苑港漁港整體規畫及延伸興建北堤，以及白沙屯漁港改善等計畫，單是龍鳳漁港魚貨直銷中心至少需5億4千多萬元的興建經費，陳吉仲當場爽快應允全部補助。
竹南鎮與後龍鎮濱海區域，被畫定為縣定濱海風景特定區，龍鳳漁港也在特定區範圍之內，從縣政府、立委陳超明到竹南鎮公所，都積極爭取規畫將龍鳳漁港全面翻新重造，打造成苗栗縣最大的觀光漁港，根據縣府所提規畫案，是計畫將龍鳳漁港原有魚貨批發市場，擴大興建魚貨直銷中心，並將漁港周邊停車場及用餐區等設施一併納入規畫重整，所需經費約5億4千多萬元。
另外，縣府農業處根據地方需求提出，通霄漁港是全苗栗縣作業漁船膠筏數量最多的漁港，但因現有的整補場過小，無法容納過多的漁船回港整補作業，希望由農委會補助3千萬元，擴建更大的整補場，以利漁民作業所需。
縣府表示，苑裡鎮苑港漁港有規畫社區親子遊樂區域等附加休憩功能，除了漁港部分設施需要整修以外，也希望增設貨櫃市集、魚獲早市等設施，以提高遊客到港觀光遊歷意願。另外，苑港漁港北提因臨近苑裡溪出海口，強盛的東北季風經常將飛沙吹過北堤，掩沒整個北堤，進而造成漁港港嘴被淤沙堆積，影響漁船出入港，因此建議在北堤至苑裡溪海口間增設一道堤防，來解決冬季飛沙問題。陳吉仲當場應允原則上補助全部計畫款項，但有部分細節須再討論修正，並建議龍鳳漁港規畫案可參考宜蘭南方澳漁港整建案，農委會將全力支持。
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