苗栗縣政府及竹南鎮公所提案要在竹南鎮龍鳳漁港建置魚貨直銷中心。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及竹南鎮公所全力打造竹南鎮龍鳳漁港為重要觀光漁港。（謝明俊攝）

農委會主委陳吉仲應允全額補助龍鳳漁港增設魚貨直銷中心案。（謝明俊攝）

立委陳超明邀請農委會主委陳吉仲赴竹南鎮龍鳳漁港會勘。（謝明俊攝）

立委陳超明邀請農委會主委陳吉仲赴竹南鎮龍鳳漁港會勘。（謝明俊攝）

農委會主委陳吉仲12日應立委陳超明邀請，赴苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港會勘，苗栗縣政府提報要在龍鳳漁港興建魚貨直銷中心、擴建通霄漁港整補場、苑裡鎮苑港漁港整體規畫及延伸興建北堤，以及白沙屯漁港改善等計畫，單是龍鳳漁港魚貨直銷中心至少需5億4千多萬元的興建經費，陳吉仲當場爽快應允全部補助。

竹南鎮與後龍鎮濱海區域，被畫定為縣定濱海風景特定區，龍鳳漁港也在特定區範圍之內，從縣政府、立委陳超明到竹南鎮公所，都積極爭取規畫將龍鳳漁港全面翻新重造，打造成苗栗縣最大的觀光漁港，根據縣府所提規畫案，是計畫將龍鳳漁港原有魚貨批發市場，擴大興建魚貨直銷中心，並將漁港周邊停車場及用餐區等設施一併納入規畫重整，所需經費約5億4千多萬元。

另外，縣府農業處根據地方需求提出，通霄漁港是全苗栗縣作業漁船膠筏數量最多的漁港，但因現有的整補場過小，無法容納過多的漁船回港整補作業，希望由農委會補助3千萬元，擴建更大的整補場，以利漁民作業所需。

縣府表示，苑裡鎮苑港漁港有規畫社區親子遊樂區域等附加休憩功能，除了漁港部分設施需要整修以外，也希望增設貨櫃市集、魚獲早市等設施，以提高遊客到港觀光遊歷意願。另外，苑港漁港北提因臨近苑裡溪出海口，強盛的東北季風經常將飛沙吹過北堤，掩沒整個北堤，進而造成漁港港嘴被淤沙堆積，影響漁船出入港，因此建議在北堤至苑裡溪海口間增設一道堤防，來解決冬季飛沙問題。陳吉仲當場應允原則上補助全部計畫款項，但有部分細節須再討論修正，並建議龍鳳漁港規畫案可參考宜蘭南方澳漁港整建案，農委會將全力支持。