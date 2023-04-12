元太董事長李政昊表示，元太持續於電子紙顯示技術精進開發，運用不同技術平台增進電子紙色彩表現，以滿足多元智慧應用場景的需求。雖然電子紙已具有不換畫面不耗電的低碳排特性，但面對全球低碳永續環境的浪潮，電子紙技術開發仍朝更節能或零耗電、更精簡零組件或材料的低碳創新設計，讓電子紙在零售、交通、物流、醫療、辦公、閱讀與書寫等多元應用中，成為既智慧又永續的最佳顯示解決方案。

本次元太全系列彩色電子紙技術平台齊亮相，包括：E Ink SpectraTM 6、E Ink KaleidoTM 3 Outdoor戶外型彩色印刷電子紙、E Ink KaleidoTM 3彩色印刷電子紙、E Ink GalleryTM 3全彩電子紙及E Ink PrismTM 3可變色電子紙。

此外，元太持續開發更低碳永續的電子紙技術，從產品設計著手降低耗電，甚至開發出無電池、或可減少零件材料使用的系統參考設計，結合雲端服務增進系統與應用價值。產品包括智能電子紙物流箱、互動感應智慧貨架標籤、電子紙筆記本太陽能充電外蓋、無電池彩色電子紙識別證、電子紙貨架標籤的影像壓縮應用等。