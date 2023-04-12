外銷加拿大長達13年的高雄路竹區「高雄紅蜜蓮霧」，由於果實香甜，從頭到尾脆甜好吃，深受消費者喜愛，今年度特別留下一貨櫃量2000盒供應台灣市場訂購，高市府農業協助將精品蓮霧3斤的「高雄首選」禮盒裝，透過高雄首選電商平台銷售，特價只要1288元，讓民眾也有機會品嘗精品級的甜蜜滋味。

高雄市農業局副局長王正一表示，「高雄紅蜜蓮霧」以往都外銷加拿大的頂級超市，且都銷售一空，今天特地在高雄物產館協助推廣。（林雅惠攝）

高雄市農業局副局長王正一表示，「高雄紅蜜蓮霧」以往都外銷加拿大的頂級超市，且都銷售一空，去年度一次舉辦推廣活動中，發現紅蜜蓮霧不僅外觀鮮紅漂亮，果實又脆，整顆從頭到尾都非常的甜，因此今天特地在高雄物產館協助推廣。

王正一說，「高雄紅蜜蓮霧」今年3月1日開始空運銷往國外，至今已銷售1萬2000多盒，農業局特別請農友留下一些產品提供國內消費者品嘗，因此留下一貨櫃約2000盒的紅蜜蓮霧，在國內推廣，希望也能夠讓國人吃到台灣最棒的蓮霧，一同分享高雄這份驕傲，紅蜜蓮霧將上架高雄首選店商平台，方便民眾選購。

生產農民、環球百貨代表及農糧署南區分署分署長羅正宗與高雄市政府農業局副局長王正一共同見證下，同步進行實測甜度，顆顆綺紅蓮霧結實飽滿，甜度高達17.1度。（林雅惠攝）

今日記者會現場特別邀請蒞臨記者、民眾躬親品嘗，見證「高雄紅蜜蓮霧」品質、水分並進行最直接的口感評鑑測試。

現場攜手生產農民、環球百貨代表及農糧署南區分署分署長羅正宗與高雄市政府農業局副局長王正一共同見證下，同步進行實測甜度，顆顆綺紅蓮霧結實飽滿，甜度高達17.1度，自然熟成的天然滋味，甜脆爆汁，直接顛覆對蓮霧的口感認知。

生產農民、環球百貨代表及農糧署南區分署分署長羅正宗與高雄市政府農業局副局長王正一共同見證下，同步進行實測甜度，顆顆綺紅蓮霧結實飽滿，甜度高達17.1度。（林雅惠攝）

農糧署南區分署分署長羅正宗表示，「高雄紅蜜蓮霧」一向都被國際水果貿易商搶購一空，未曾在台灣銷售；每年10月，樹上還沒結果，蓮霧均已被海外頂級超市預購！今年經送SGS等單位檢驗，「高雄紅蜜蓮霧」通過411項農藥檢驗，合乎國內外高標準，呼籲國人把握機會搶購，品嘗在海外創下搶購風潮的「台灣美味」！

在路竹種植4甲地紅蜜蓮霧的農民樊豫興表示，刻苦研究蓮霧16年，並在13年前開始成功打入加拿大、上海與廈門等市場，起初可說賠錢栽種，投入大量成本，如今才算成本打平，他形容紅蜜蓮霧非常嬌貴，培植要很用心，果實顯得珍貴，曾經在上海一顆賣到新台幣500元。

外銷加拿大長達13年的高雄路竹區「高雄紅蜜蓮霧」，由於果實香甜，從頭到尾脆甜好吃，深受消費者喜愛，今年度特別留下一貨櫃量2000盒供應台灣市場訂購。（林雅惠攝）

樊豫興說，去年受到烏俄戰爭影響，紅蜜蓮霧沒有外銷，在國內首賣，總共4000箱在2周內就完銷，受到國人喜愛，今年預計，總共2000盒會在2周內完銷。

樊豫興指出，紅蜜蓮霧完全不同於目前市場蓮霧的口感，完整呈現高紮實度及多汁爽甜的驚豔感，建議品嘗時整顆大口咬下不要切片，自然熟成的天然滋味，讓人驚艷。