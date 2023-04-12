前民進黨立委鄭寶清去年因不滿民進黨提名前新竹市長林智堅參選桃園市長，憤而脫黨參選最後敗選，期間他也屢次砲轟林論文抄襲一事，自己卻遭網紅四叉貓也檢舉在中央大學的博士論文涉及抄襲，中央大學則在11日發出公文，表示經過審查，鄭寶清論文確實涉及抄襲情事，要求鄭重修「學術倫理」課程，得在3個月內修改論文，並且在論文第1頁公開道歉。

網紅四叉貓與台灣基進黨藍士博，去年9月在中央大學校門口舉行記者會，並秀出鄭寶清在中央大學企管系博士班論文涉嫌抄襲的證據，包括連續多頁沒有註腳，另比對鄭寶清2009年的博士論文和2013年由博論改編出版的專書，發現內容幾乎一致，但專書則新增了44筆參考文獻，而這44筆新增的參考文獻，暴露出鄭寶清博士論文抄襲的原始出處。

中央大學則指出，經過學校審定委員會審議結果，確認本案確有抄襲情事，惟經審定非屬情節重大，依該校學生違反學術倫理案件處理原則第9條規定，予以鄭君重新修畢學術倫理相關課程，在論文第1頁公開道歉且說明論文修正重點，並限期於3個月內完成。

校方也指出，將會請學生論文修正後，經系所主管核定後2周內，依相關規定程序向該校圖書館申請學位論文修改，以及依學位論文送存國家圖書館典藏作業要點第7點規定，向國家圖書館申請學位論文抽換。

鄭寶清博士論文中央大學抄襲