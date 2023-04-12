蔣萬安拜會民進黨團「被婉謝」 簡舒培嗆：不是超商想來就來

台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安明、後天將首度至議會備詢，民進黨團今中午進行閉門會議，總召簡舒培指出，質詢將著重在蔣萬安市政吊車尾、無心市政、市政自嗨且沒有良善溝通等議題。

對於民進黨團明日是否杯葛台北市長蔣萬安，民進黨團總召簡舒培說，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨的角色」。（劉彥宜攝）

簡舒培說道，民進黨團會議結果，將針對蔣萬安上任以來，包含市政吊車尾、無心市政、市政自嗨，且沒有良善溝通，不僅議員，就連里長想和蔣萬安見面都找不到辦法市，於議事廳為民眾反映意見。

媒體追問，民進黨團明日是否會動員杯葛？簡舒培則不鬆口僅說，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨的角色」。