明天杯葛蔣萬安？ 民進黨團不鬆口曝質詢著重「4面向」 15:412023/04/12 中時 劉彥宜 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長蔣萬安。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔣萬安拜會民進黨團「被婉謝」 簡舒培嗆：不是超商想來就來 訂閱影音： 中時新聞網 台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安明、後天將首度至議會備詢，民進黨團今中午進行閉門會議，總召簡舒培指出，質詢將著重在蔣萬安市政吊車尾、無心市政、市政自嗨且沒有良善溝通等議題。 對於民進黨團明日是否杯葛台北市長蔣萬安，民進黨團總召簡舒培說，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨的角色」。（劉彥宜攝） 簡舒培說道，民進黨團會議結果，將針對蔣萬安上任以來，包含市政吊車尾、無心市政、市政自嗨，且沒有良善溝通，不僅議員，就連里長想和蔣萬安見面都找不到辦法市，於議事廳為民眾反映意見。 媒體追問，民進黨團明日是否會動員杯葛？簡舒培則不鬆口僅說，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨的角色」。 #民進黨 #蔣萬安 #簡舒培 #杯葛 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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