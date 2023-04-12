針對蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中國大陸解放軍一連三天在台灣周遭舉行軍演。

路透社今（11）日引述4名消息人士指出，中國大陸計畫於16至18日之間，對台灣北方劃設禁航區，恐擾亂地區飛航。針對報導，我國防部回應表示北京的禁航區位在台灣北方85海里處，落入我防空識別區內，指出北京可能涉及發射衛星。

路透社指出，引述的4名匿名官員中有2人在大陸境外，他們指出，這項禁令將擾亂台灣北部的飛航情報區（FIR），目前尚不清楚祭出這項限制的原因。

其中一名高階官員指出，這項限制將影響60-70%往返東北亞及東南亞的航班，以及台灣與南韓、日本、北美洲之間的航班。

根據分享飛航風險資訊的航空業會員組織「OPSGROUP」，去（2022）年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸解放軍的對台軍演嚴重擾亂台灣周遭航班，部分機師被迫攜帶額外燃料。

報導指出，當被問及北京設立禁航區一事時，我國防部原先表示正在查證報導，指出北京可能涉及太空行動，包括發射衛星，後續國防部表示，禁航區位在台灣北方85海里處，落入我防空識別區內。另據軍方消息人士透露，北京有可能在海上的平台船發射衛星。

針對報導，我外交部及大陸外交部都未立即置評。

另外桃園機場航務處接獲訊息指出，飛航管制單位稍早收到大陸發布航太作業訊息，預計16至18日的9時至14時期間，以「航太活動」名義封閉台北飛航情報區往北向的所有航路。

往日本、韓國、北美以及中國大陸北向航路的往來航班全數會受到影響，同時間也會干擾在台北飛航情報區過境的相關航班。