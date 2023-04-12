金門縣自2017年9月起實施垃圾進場檢查及破袋查核，由源頭做好垃圾分類及垃圾減量，資源回收率提升，廚餘回收量增加1倍以上，處理成效卓著，榮獲全國廚餘回收處理績效評鑑優等獎殊榮，由行政院環保署副署長沈志修親自頒獎表揚。

金門縣環保局指出，垃圾處理日益艱難，在鄉親的努力與堅持下，地區垃圾減量達4成以上，資源回收率提升，廚餘回收量增加1倍以上，經垃圾組成分析金門縣垃圾中含廚餘類比例去年降至3.25％，是全國各縣市最低者，足顯地區廚餘回收成效卓著，不僅受到環保署及其他縣市肯定，大幅減少需焚化處理的垃圾量，降低垃圾處理壓力，也提高焚化廠收受本縣垃圾進場的意願，更節省上千萬元以上的垃圾處理費用。

環保局再次呼籲民眾，使用廚餘桶或容器盛裝廚餘，排出前應先行濾除湯湯水水，不要混入垃圾袋、竹筷、餐巾紙、湯勺、刀具、椰子殻、榴槤殻及甘蔗皮等堅硬異物，以提升廚餘處理效率，增進堆肥品質。

環保局也表示，除了落實廚餘分類回收，從食品烹煮前端響應「綠色飲食」，包含吃多少煮多少、少鹽少油多蔬菜等健康觀念，才能養成良好飲食習慣，同時對個人健康有所助益，一起努力讓垃圾減量，使垃圾得以妥善處理，讓廚餘變成可再利用的有機肥，大家共同維護金門的環境品質。