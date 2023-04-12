因飾演陸版《流星花園》裡道明寺嶄露頭角的王鶴棣，在成名路上經歷風雨，也被黑粉嘲笑過，近年他在偶像仙俠劇《遇龍》飾演「尉遲龍炎」，台詞尺度爆表，包括：「小流螢，妳知道什麼是親吻嗎？妳知道什麼是洞房嗎？無妨，我們都一起學」、「清白這個東西，如果妳想要，我非常願意給妳」，引起網友廣大迴響。

王鶴棣演出《流星花園》、《蒼蘭訣》走紅，這回在《遇龍》上演追妻劇情，爆笑連連，劇中尉遲龍炎（王鶴棣 飾）為了報恩仿效話本《白蛇傳》以身相許，甚至提出與流螢（祝緒丹 飾）同床共枕；冷面無情的雪阡尋（鄧為 飾）畫自己的臉來取悅心儀對象，劇情詼諧有趣，偶爾高甜灑糖，讓觀眾直呼：「這樣的男友可以來一打嗎？」

《遇龍》裡的千年龍王是王鶴棣首次挑戰冰塊臉的高冷霸總，與道明寺的霸總人設不同，龍王的深情是循序漸進的，一開始他是沒有感情，對外界的情感是封閉，就像是木頭一樣，所以常常語出驚人，而王鶴棣最喜歡的霸總台詞：「你願意娶一條龍嗎？本座有一座龍隱天池，還有千年靈力做嫁妝，金錢之事你不用擔心。」完全展現了神仙任性又有錢。王鶴棣說：「雖然龍王被迫不能與流螢在一起，但在四世裡，只有我與流螢一起重新經歷與體驗是我覺得最甜的地方，加上前期準備，到拍攝過程，日積月累的情感投入，大結局是最令我最扎心難過。」

而楊冪旗下藝人祝緒丹出道後因演出反派角色人氣直升，像是《三生三世十里桃花》玄女、《倚天屠龍記》周芷若，連Super Junior的希徹也說是她的粉絲，甚至紅到韓國。她在《遇龍》裡是首次一人分飾四角，為了讓觀眾輕易區別，她做了些角色個性塑造，第一世小丫環流螢，個性善良，做事小心翼翼，但在感情方面遲鈍；第二世賣魚女阮阿瑜，個性潑辣，跟人家說話都會用手指著對方；第三世女將軍封塵月，眼神堅毅，走路昂首闊步，刻意壓低聲調；第四世崑崙派弟子顧輕煙，因為是修仙之人，所以較有靈氣，走路輕盈，每一世的性格鮮明，服飾造型多變，古裝扮相深受觀眾喜愛。由於演出四世，被觀眾戲謔可以自己跟自己打麻將。《遇龍》將於4/18起，龍華偶像台MOD353，平日晚間八點，全台首播。