國防部下午完整公布大陸4月8日起一連三天舉行的「聯合利劍」環台軍演共軍動態與我方因應作為。根據統計，三天內共軍出動232架各型戰機與12艘軍艦侵擾台灣，根據國防部公布圖示，12艘共艦「完整包圍台灣」，據指出，山東艦則在東南外海約200浬外。

根據國防部公布大陸演習時序，4月8日8時20分：中共東部戰區宣布至10日在臺灣周邊海空域實施「聯合利劍」演習及環臺戰備警巡。

共軍對我演習概況圖。(國防部提供)

因應共軍對我演習國軍應處概況圖。(國防部提供)

接著從8日9時30分起，就出動無人機、空中預警機、殲擊機等各型機71架次及作戰艦9艘於我周邊海空域實施大兵力軍事襲擾。

4月9日清晨5時55分起，無人機、預警機、殲擊機、艦載機、轟炸機等各型機70架次及作戰艦11艘續於我周邊海空域實施聯合軍事威懾。

4月10日5時41分起：無人機、預警機、殲擊機及艦載機等各型機91架次及作戰艦12艘續於我周邊海空域實施聯合封控作為。

國防部強調，在共軍宣布軍演後，包括國防部及各戰略單位結合戰情機制立即開設應變中心，嚴密監控海、空動態，指揮戰備部隊應變制變。同時自8日8時起，提升為「加強戒備」，正、副主官不可同時離營（防區）。

國防部也在共軍演習期間，要求依「守中線、守領海、守主權」指導，按突發狀況處置規定適切派遣海空兵力及陸基防空、制海飛彈部隊，在海巡艦艇協防下，應對進入應變區之共軍機艦。