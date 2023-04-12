國防部公布中共軍演國軍應處作為。國防部提供。

有關中共軍演，國防部下午舉行記者會說明，情次室室長彥有賢中將指出，4月8日0820時：

中共東部戰區宣布4月8至10日在臺灣周邊海空域實施「聯合利劍」演習及環臺戰備警巡。

2.4月8日0930時起：

無人機、空中預警機、殲擊機等各型機71架次及作戰艦9艘於我周邊海空域實施大兵力軍事襲擾。

3.4月9日0555時起：

無人機、預警機、殲擊機、艦載機、轟炸機等各型機70架次及作戰艦11艘續於我周邊海空域實施聯合軍事威懾。

4.4月10日0541時起：

無人機、預警機、殲擊機及艦載機等各型機91架次及作戰艦12艘續於我周邊海空域實施聯合封控作為。

作計室室長李天龍中將表示，從蔡英文總統出訪當日，國防部及各戰略單位結合戰情機制開設應變中心，嚴密監控海、空動態，指揮戰備部隊應變制變。

2.提升戰備等級：國軍自4月8日0800時起，提升為「加強戒備」，正、副主官不可同時離營（防區）。

3.戰備應處作為：

依「守中線、守領海、守主權」指導，按突發狀況處置規定適切派遣海空兵力及陸基防空、制海飛彈部隊，在海巡艦艇協防下，應對進入應變區之共軍機艦。