根據研調機構IDC報告指出，全球可穿戴設備出貨量於2022年出現首次萎縮，故有機會在今年見到復甦，預估今年可穿戴設備出貨量為4.43億支、年增6.3%。另外，IDC也預估，全球到2027年可穿戴設備出貨量將達到6.45億台，2022年~2027年的年複合增長率(CAGR)為5.4%。

OPPO Band 2搭載1.57吋AMOLED螢幕，但重量僅33克，不僅是同價位帶手環產品中最大螢幕，其螢幕面積相較前一代大幅提升74%，搭配500尼特峰值亮度可應付戶外強光，加上DCI-P3 100%廣色域的精準色彩呈現。電量上，OPPO Band 2擁有14天的長效續航，只要充電5分鐘就能使用一整天。

本次OPPO Band 2將導入更全面的運動模式和健康數據監測，內建高達100+種運動模式選擇，以及跑步、健走、划船機和橢圓機等4種運動模式自動識別，其中，針對許多用戶日常運動最常選擇的跑步，OPPO Band 2更提供跑步分析專家模式，可進一步記錄步頻、步幅，並即時監測及提醒心率異常，還能追蹤心肺健康評估、心跳恢復率、有氧運動效果、運動恢復時間等專業數據；再搭配內建的13個專業跑步課程指導，幫助用戶以更有效率且合適的步調跑步。

OPPO Band 2推出寶寶藍、暗夜黑兩色，建議售價2099元，於4月14日至4月30日前購買即享早鳥優惠價1899元。OPPO Band 2於4月14日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定網路購物平台開賣，5月1日起於各大電信通路陸續開賣。