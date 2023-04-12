主審馬奎茲（右）誤會天使隊大谷翔平使用外部物質，釐清後笑著向大谷道歉。（美聯社）

Ump has been frustrating Shohei all night with an inconsistent strike zone then tries to bust him for a foreign substance when its PitchCom under his arm pic.twitter.com/GYjayl2Lje — Angels TopPlays (@PlaysAngels) April 12, 2023

天使隊日籍「雙刀流」球星大谷翔平12日對國民隊登板先發，球隊2比0贏球，大谷並以7局只被敲1支安打的好表現拿下本季第2場勝投，但比賽過程中主審馬奎茲（Alfonso Marquez）一度攔下大谷，檢查他的左腋下附近，以為大谷使用外部物質，後來發現是投捕電子裝置PitchCom，主審笑著向大谷說：「I’m sorry。」

這段插曲出現在第5局，在大谷完成該半局投球任務後，主審攔住大谷，因為主審以為大谷在左腋下附近藏了外部物質，便請大谷讓他看一下左臂，結果發現是投捕電子裝置PitchCom，主審很快地向大谷道歉，也輕拍大谷示好，兩人一起走下投手丘，簡單溝通一下、化解誤會，大谷也是恍然大悟的表情。

大谷並未被這次小誤會影響，投完7局也拿下勝投，飆出6次三振但也有5次四壞保送，自責分率僅0.47，打擊則是4打數1安打，被三振兩次。

為了遏止各隊以電子裝置作弊，大聯盟去年春訓熱身賽試用投捕電子裝置PitchCom，這個小型通訊裝置，發射器設在捕手的左手腕，還有兩個接受器通常是分別安裝在捕手頭盔、投手帽子內側，大谷是選擇裝在左手臂，發射器上面有9個數字按鈕供捕手輸入暗號，捕手輸入號碼後，就可以完成投捕暗號溝通，訊號會透過加密傳送到投、捕雙方，會轉成語音輸出。