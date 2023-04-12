基本工資已於今年元旦起調漲至月薪2萬6400元，勞動部長許銘春今天被立委問及基本工資是否有望調整至2萬8000元時，她回答「如果我能決定的話就會支持」，引發網友群起反彈，大酸「雞排要150元囉」、「物價又要漲了」。

立委賴惠員今天在立法院衛環委員會上問許銘春，消費者物價指數（CPI）連續19月突破2％，造成勞工負擔，基本工資有可能進一調高到2萬8000元嗎？許銘春回應，要不要調、調多少要基本工資審議委員合意，「我個人可以決定的話我支持」，不過還是要視國內社經情勢。

消息一出在PTT引發網友熱議，由於絕大多數的本國勞工都不是領基本工資，對於漲基本工資一事非常擔憂，害怕又要迎來一波物價上漲， 錢越來越小，砲轟「對超過基本薪資的，根本變相減薪」、「再漲我看連便當都吃不起」、「便當跟雞排150的日子不遠了？」、「東南亞的薪水，東北亞的物價」。

還有人表示，「笑死，先漲你價，再來說我對你很好加薪了」、「努力讓物價翻倍，薪水就能小漲一點點」。