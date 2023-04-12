不滿蔡英文與美眾議院議長在加州會談，大陸日前舉行環台軍演，朝野則共同發表聲明譴責。台北市議員許淑華也對大陸軍演表達嚴正抗議，表示未來若她進國會，將會與相關專家、委員合作，守護台灣。

擬爭取民進黨台北市第7選區（松山、信義）立委提名的許淑華，昨（11）日在臉書發文宣示，未來她若進入國會，會與各專家、委員共同緊密合作，增強台灣的軍事實力，並促進民間力量參與，「守護台灣是我最重視的一環」。

許淑華指出，中華民國總統出訪友邦過境美國，是多年來的外交慣例，自前總統李登輝、陳水扁、馬英九，到現在的蔡英文，已有51次，台美關係不會因政黨輪替而改變，更會隨著美國眾議院議長麥卡錫公開稱呼蔡英文「台灣總統」，而讓雙方關係逐步邁向正常化。

最後，許淑華嚴正抗議大陸軍演，指其嚴重威脅區域和平與安全，屢次傷害台灣人民感情，並違反聯合國保障之2300萬台灣人基本權利。