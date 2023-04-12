宏利發建設董事長楊雅婷12日捐贈台北市政府一輛復康巴士，作為自己的生日禮物紀念，她表示，有父母的栽培跟行善助人的榜樣，她也希望能幫助更多人；代表受贈的台北市長蔣萬安表示，北市目前共328輛復康巴士，平均每月服務約4萬5000趟次，感謝各界的善心，讓北市府可以提供市民更好的服務。

楊雅婷今天生日，她以捐贈復康巴士作為給自己的生日禮物，父母親楊燦煌、楊陳玉霞及家人都一起出席；楊燦煌曾擔任台北縣蘆洲鄉民代表、台北縣議員，過去擔任國際獅子會300B1區總監任內，也曾捐贈「燦煌號」及「成功號」2部大型捐血車給台灣血液基金會，家族至今累計已捐贈7台大型捐血車及多部復康巴士。

蔣萬安表示，捐贈復康巴士，對於壽星來說是一份最好的禮物。人常說「施比受更有福」，大家一定會記住她捐贈「雅婷號」的愛心，造福有需求的身障朋友，市府團隊也非常開心能跟她一起度過這個溫馨的生日。

楊雅婷表示，從小看著父母投入公益，如今她有能力，希望也能為社會盡棉薄之力；透過台北市議員張斯綱牽線，捐贈台北市政府一輛復康巴士；蔣萬安表示，台北市目前有328輛小型復康巴士，平均每月服務約4萬5000趟次，疫情前平均每月服務趟次約5萬5000趟次；復康巴士是北市最需要的愛心資源之一，藉由民間善心的捐贈，市府會好好執行，讓更多有需要的民眾更方便搭乘。