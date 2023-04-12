立法院審查今天勞動部預算時，共凍結320萬元公務預算，要求提出專案報告後等才能解凍，今天立法院衛生環境及社會福利委員會提案討論預算解凍案，未料民進黨立委楊曜以預算通過至今僅有47個工作天，反對討論，召委吳玉琴宣布擇期另審。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。
楊曜表示，報告事項凍結條件為提專案或書面報告，從本年度預算為今年1月17日通過，至今僅有47天工作天，凍結預算這麼急著送至委員會討論，反對討論時機。
召委吳玉琴則決議，擇期另審。
立法院審查今天勞動部預算時，共凍結320萬元公務預算，要求提出專案報告後等才能解凍，今天立法院衛生環境及社會福利委員會提案討論預算解凍案，未料民進黨立委楊曜以預算通過至今僅有47個工作天，反對討論，召委吳玉琴宣布擇期另審。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。
楊曜表示，報告事項凍結條件為提專案或書面報告，從本年度預算為今年1月17日通過，至今僅有47天工作天，凍結預算這麼急著送至委員會討論，反對討論時機。
召委吳玉琴則決議，擇期另審。
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