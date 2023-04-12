台北市長蔣萬安12日中午前往台北市議會，拜會議會國民黨團。會中蔣萬安表示，議員們都是最直接反應民意的代議士，未來會積極跟黨團溝通，讓政策能夠做得更周延。而議長戴錫欽也在會中特別說明，日前有其他黨團抱怨「共識營」未邀請在野黨參加，戴強調是國民黨團邀請市府團隊，若其他黨團有意邀請，相信蔣市府團隊也會用同樣規格對待。

蔣萬安在致詞時表示，未來一定會積極跟黨團來溝通，聽取各位議員意見，因為大家都是反應最直接的民意，政策推出後聽取地方心聲，大家都是最重要的代議士，反應民眾想法讓政策更周延做得更好。追加預算上會充分報告，各局處也會詳盡說明，一定會經過審議，希望議會給予支持。

而針對共識營爭議，戴錫欽也特別在黨團大會中說明，表示該活動並不是「府會共識營」，而是國民黨團邀請市府團隊利用公餘時間，請市府與團隊交換意見。「有人酸言酸語說國民黨自己high、只敢面對國民黨，這個話完全是搞不清楚狀況。」戴錫欽直言，站在議會立場，如果其他黨團的民意代表也願意花時間跟市府團隊溝通，相信蔣萬安也會用一樣規格對待其他黨團民代，希望大家不要誤會。

會中議員吳世正與陳重文都表示，蔣萬安因為接續前市長柯文哲，因此會面對很多市政上的問題，因此也讚賞蔣萬安在就任百日後，市長以及局處同仁的施政都相當迅速，各項作為也都非常積極。議員應曉薇則反應，很多政務官都認為前朝的事情跟現在沒有關係，因此希望蔣萬安能夠與官員協調態度問題，即使改朝換代也能把事情好好解決。