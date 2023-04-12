桃園一名女子與丈夫結婚30餘年，才發現丈夫不僅在外有小三，還與小三生下3名子女，讓她大受打擊，向丈夫及小三求償100萬元撫慰金。桃園地院審結，判2人須連帶賠償元配25萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿迪（化名）結婚30多年，已於2017年間離婚，婚後育有2名子女，未料阿迪自2008年至2017年間，多次與女子小晴（化名）發生性行為，2人還產下3名子女，已經嚴重侵害她的婚姻幸福及配偶權甚鉅，依法向2人求償100萬元精神撫慰金。

對此，阿迪辯稱，前妻早就知情他與小晴的事情，他也曾讓兩邊的小孩見面，還向婚生子女介紹說，「這是你們的弟弟、妹妹」，婚生子女當時都已成年，返家一定會轉知前妻，但前妻從未沒問過他，顯然是裝作不知道。

小晴則喊冤，稱阿迪稱自己已離婚，配偶欄空白，她才會與阿迪在一起，直到生第一胎時才知道阿迪仍有婚姻關係存在，但直到她生下第3胎，阿迪才說會與妻子談判，而她不知曉談判內容。

桃園地院審理時，法官認為小晴與阿迪的確在婚姻存續時生下3子女，已嚴重破壞元配的婚姻關係，元配求償有理，再加上小晴自述生第一胎才知情阿迪已婚，回推至少2009年就知情阿迪有配偶，侵權屬實，酌情後判2人須連帶賠償25萬元。可上訴。