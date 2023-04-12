身兼電電公會監事召集人的鴻海董事長劉揚偉表示，電動車是台灣百年一遇的市場契機，也是台灣資通訊（ICT）產業轉型的重要方向，盼藉此次參展促使產官學共同研議如何推動電動車產業，持續完善整車研發、測試驗證人才與環境及電動車基礎設施。

而鴻海倡議成立MIH開放電動車聯盟此次亦參與，執行長鄭顯聰表示，MIH以軟體定義汽車作為發展電動車生態系核心，並持續開發標準介面，未來會將台灣供應鏈和科技實力帶到國際社會，並在日本、美國和東南亞地區參與業界重要活動。

MIH聯盟此次和夥伴共同展示軟體定義汽車架構，包括基於微軟Azure的Digital Twins、TomTom的Digital Cockpit及Charger Map、Graphen ai的AI Assistant及Remote Diagnostic System、FIT的Smart Access及VicOne的Automotive Cybersecurity Solution，旨在共建整車軟體服務與資安系統。

此外，因應全球電動車產業浪潮，鴻海旗下鴻華先進協理陳榮貴也應主辦方邀請，代表集團出席「2023國際智慧車產業商機交流論壇」，以「電動車自主開放平台研發分享」為題，就鴻華先進在電動車領域的產業經驗，和與會供應商代表進行交流與心得分享。

鴻海此次展示自行研發的「EPS電動助力轉向系統」，不同於傳統12Ｖ電機，該系統不僅升級至48Ｖ電機，體積更同步縮小20％，搭配車安最高等級的ASIL D車輛安全控制器，展現集團在電機、車用ECU、滾珠螺桿、機構件等關鍵技術力。

乘用車電池方面，鴻海乘用車固態電池國產化程度已達約6成，更全數由MIH聯盟成員供應，無負極全固態電池國產化、MIH供應比例均達100％，也採用承受更高工作電壓的材料，以及特殊堆疊封裝等先進技術。

電控系統方面，鴻海展示「一芯多屏」座艙控制系統，導入集團自主研發、模組化設計的控制器。半導體則展出能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組及車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件、1200V SiC MOSFET製程，展現集團在電動車上下游布局完整性。