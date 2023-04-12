東元最新曝光的SiC高功率直驅電動車用驅動器，最大輸出功率達360kW，可滿足12米電動大客車動力需求，最高爬坡能力20％，極速96kph，體積功率比可增加44％。東元EV動力系統採模組化DMIT設計，可符合車廠不同車輛規格需求進行搭配。東元表示，對車廠客戶而言，可以有效縮短車輛開發時程，也配合國家政策加速實現電動車供應鏈國產化的目標。目前台灣前兩大電動巴士車廠皆已使用東元車用動力系統，且完成國產化電動巴士認證，華德動能、成運汽車已經陸續投入營運。

除國內市場外，東元也配合各國在地化生產的政策趨勢，近2年佈局全球在地化生產。在印度班嘉羅爾、墨西哥等地設置新廠，預計今年將陸續投產。在北美商機方面將切入校車及巴士的汰換，以及補助新商用車等；印度的切入商機，則鎖定商用車動力市場，預計今年下半年量產出貨。

東元今年在台灣國際智慧移動展也推出高度集成三合一的升級版動力系統，可應用於3.49噸(含)以下商用車型，已與台灣宅配通合作，將共同打造國內第一家宅配業的電動物流車隊。

高飛鳶表示，憑藉東元電機的產業能量、研發技術、與全球生產基地的優勢，將持續深耕台灣在地化的電動車動力系統解決方案，也將從台灣走向海外，未來產品持續朝小型化、輕量化及高效率化開發。