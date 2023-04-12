台南溪北地區首座寵物運動公園於15日啟用，園內規畫大、小型犬運動區域，並設置各項遊憩設施供毛小孩遊玩，配合本周六開幕，台南市政府農業局將舉辦運動趴，現場好康活動包含毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、免費寵物疫苗預防注射等，邀請飼主帶著家中毛小孩來體驗拿好康。

溪北首座寵物運動公園位於新營區民治路及中正路交叉口，市府投入325萬元打造，利用南瀛綠都心公園的綠地區塊，內部設施包含A型跳板及獨木橋等，以及寵物飲水設施、洗手台，而外圍設有圍籬，讓毛小孩可以解開繩索盡情奔跑，主人也不用擔心毛小孩走失。

這座寵物運動公園基地面積1226平方公尺，園內座椅經特別設計成狗腳掌、狗骨頭等形狀，入口意象使用動保處吉祥物豆哥與凱蒂公仔來營造環境，去年11月動土後，目前已經完工，待驗收通過後，將於15日開幕啟用。

台南市政府農業局15日將在寵物運動公園舉辦運動趴。（張毓翎攝）

市府農業局動保處表示，本周六配合南瀛綠都心寵物運動公園啟用，將舉辦運動趴，活動時間從上午9時到12時30分，活動當天寵物與飼主穿著「同色系」或「同樣式」或有幫寵物打扮等服裝配飾來參加者，在臉書打卡南瀛綠都心寵物運動公園，即贈送一張與自家寵物拍攝照片。