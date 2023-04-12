9名敘利亞、伊朗、以色列與西方消息人士說，伊朗利用運送地震救濟物資的班機，將武器與軍事裝備運至戰略盟國敘利亞。

消息人士告訴路透社，這些任務的目標是支持伊朗在敘利亞抵禦以色列的行動，並替敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）撐腰。這項發展是由路透社率先披露。

知情人士說，敘利亞北部與土耳其2月6日發生規模7.8地震後，數以百計自伊朗起飛的班機陸續降落敘利亞的阿勒坡（Aleppo）、大馬士革（Damascus）與拉塔基亞 （Latakia）機場，將賑災物資運至災區，這樣的行動持續了7週。根據聯合國，敘利亞共有6000多人死於地震。

消息人士、兩名區域知情人士與西方情報來源說，這些物資包括先進溝通設備、雷達電池與伊朗防空系統計劃升級所需的備品。伊朗向敘利亞提供打內戰使用的防空系統。

路透社採訪了西方情報官員、親近伊朗與以色列領袖的消息人士以及一名敘利亞軍隊叛逃者和一名敘利亞現任軍官，向他們詢問伊朗假賑災之名行運武之實的任務。

被問到伊朗在敘利亞地震後是否利用人道救援飛機運送軍事裝備，以強化當地網絡並協助阿塞德時，伊朗駐聯合國使節團說：「這不是事實。」敘利亞政府沒有立即回覆置評請求。

多年來，以色列一直在對其所稱敘利亞境內與伊朗有掛鉤的目標發動攻擊。自從伊朗在敘利亞內戰2011年開打後支持阿塞德以來，德黑蘭當局在敘利亞的影響力不斷擴大。

區域消息人士告訴路透社，以色列馬上得知有武器流入敘利亞，並展開進攻行動因應。

一名要求匿名的以色列國防官員告訴路透社：「在向敘利亞運送地震救援物資的掩護下，以色列看到大量軍事設備運至伊朗，主要是在運送零件。」