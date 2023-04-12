中市張姓夫妻指控，鄰居陳婦晝夜不定時敲打鐵門、地板、牆壁，或丟滾鍋碗瓢盆，2年來巨大刺耳噪音搞得他們血壓上升、眩暈及頭痛，報警處理也沒改善，只好搬出去租屋，提告求償精神撫慰金及租金損失。陳婦辯稱患失智、思覺失調症，且無從證明噪音是她製造，但鄰居也作證不勝其擾，法官判賠20萬元，可上訴。

張姓夫妻說，住該處約30多年，住隔壁的陳婦自2020年初起，不分晝夜不定時以鈍器敲打鐵門、地板及牆壁，並將鍋碗瓢盆放在地上滾動或丟擲，有時大聲播放廣播，巨大擾人噪音讓兩夫妻飽受驚嚇，搞得血壓上升、眩暈及頭痛。

張姓夫妻自2021年5月起開始錄音、錄影記錄，2個月後報案，警方也到場訪查，但噪音仍未改善，為有安靜的生活及睡眠，同年11月間搬家在外租屋，並提出錄音、錄影及就診紀錄，提告向陳婦求償。

陳婦辯稱，她早年喪夫、中年喪子，遭受莫大打擊，並患有失智症、思覺失調，受疾病影響無法控制自己的行為，而且無從證明噪音是她所製造。

兩名鄰居作證，不分白天、半夜或凌晨陸續會聽到摔鍋子、敲牆壁等聲音，影響家人生活，鄰居只是隱忍，且從他家可清楚地看到陳婦拿鐵製物敲鐵門、丟鐵盆，部分有錄影為證，警察已來處理5次以上。

法官以陳婦提供的診斷證明的病名是「生理狀況所致之其他特定精神疾患、未明示之精神病」，並非失智症伴隨精神病及思覺失調症，且她到庭陳述意見時，對答清楚，並無欠缺辨識能力的跡象，判陳婦賠償張姓夫妻兩人各10萬元。

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