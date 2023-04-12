僑泰高中與札幌大學來簽訂策略聯盟協議，為日後合作立下里程碑。（僑泰高中提供／馮惠宜台中傳真）

隨著疫情紓緩與國門解封，國人前往日本旅遊與求學人數持續攀升，僑泰高中掌握此一趨勢，邀請札幌大學來校交流，雙方並簽訂策略聯盟協議，未來僑泰畢業生如就讀札幌大學，可免繳20萬日圓入學金，日文檢定達N2以上程度還可減免學雜費，也為日後合作立下里程碑。

日前札幌大學校長大森義行，率領國際交流部主任乘田千晶、日本文化系主任渡邊小百合、客座教授坂本昌彥等人到僑泰高中參訪，僑泰高中由校長温順德、家長會長賴富源親自接待，除參觀校園並與師生交流外，兩校更簽訂策略聯盟協議書，未來僑泰畢業生如就讀札幌大學，可免繳20萬日圓入學金，日文檢定達N2以上程度還可減免學雜費，期盼雙方深化合作，共同育才。

札幌大學大森義行校長說，去年11月時到僑泰拜訪時，雙方即針對入學相關議題交換意見，回國後一直努力化解各項問題，尤其台灣與日本入學月分不同，札幌大學決議僑泰學生如順利錄取，9月時會先安排到日本語言學校就讀，隔年4月再入學。另外，札幌大學也提供免入學金及學雜費減免的優惠，希望更多僑泰學生到該校就讀。他也表示，北海道環境優美且物產豐富，一定可以提供學生良好且安心的學習環境。

僑泰日文科主任陳正哲說，僑泰日文科除培訓學生語言、經貿等專業能力之外，更注重學生國際觀的養成，經常舉辦日本遊學或教育旅行活動。温順德指出，此次與札幌大學締結聯盟，是一個新的里程碑，透過免入學金與學雜費的優惠，不僅可鼓勵日文科畢業生前往深造，其他科學生赴日留學也多了一個選擇。他也期盼日後能更深入交流，讓雙方合作堅如磐石，情誼歷久彌新。