雲林縣虎尾警分局偵辦詐欺集團，逮捕車手後循線追查詐欺水房聚點，意外查獲大麻煙草、大麻巧克力、毒品咖啡包、毒品梅片等毒品，陳姓犯嫌被查獲毒品時，不斷大喊「我是牡羊座、29歲」，言行舉止怪異，疑似施用毒品過量，令辦案人員啼笑皆非，陳嫌最後因販毒、詐欺嫌疑重大，經檢察官聲押獲准。

虎尾警方去年底接獲線報詐欺集團在虎尾鎮、土庫鎮一帶，以人頭帳戶卡片提領贓款，報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞成立專案小組偵辦，第1波拘捕逮捕張男、毛男等6嫌，第2波逮捕陳男、楊女2嫌並起出各種毒品，本月7日發動第3波行動，拘捕販毒集團核心幹部張男等4嫌，全案共聲押獲准11人，一舉瓦解此詐欺兼販毒集團。

雲林檢警破獲詐欺兼販毒集團，全案共聲押獲准11人。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

專案小組表示，第2波行動中起獲大麻煙草真空包、大麻巧克力、毒品咖啡包、毒品梅片、新興毒品藥丸等毒品，陳姓犯嫌被逮捕時神智不清，不斷大喊「我是牡羊座、29歲」，研判應是吸毒過量語無倫次，只好先將他帶回警局，藥效退後陳男否認犯行，經檢察官複訊，認為陳男涉嫌重大，向法院聲押獲准。

辦案人員指出，陳姓犯嫌除擔任車手還兼販毒，為躲避查緝，將大麻等各種毒品藏在衣櫃鏡子夾層，一開始警方找不到毒品，結果陳嫌因混吸大麻等毒品，無法控制自己，不斷朝衣櫃張望才露餡，可說是賊星該敗。

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