台北市環保局為達到2050淨零排放，積極在北市機關學校、社區商辦推廣分散式發電，達供電自給自足目標。為此首度在清潔隊信義苗圃停車場隊員休憩空間作為示範點，設置太陽能光電、儲能裝置及能源控制系統一組，結合創能、儲能、節能三合一設計，由公而私推廣綠色創能、儲能做法。

環保局指出，該項裝置預計可供應休憩空間照明設備、分離式冷氣機、飲水機及冰箱的用電需求，並於秋、冬季未開冷氣期間，也可減少其餘電器設備的市電使用量。

環保局表示，台北市溫室氣體排放量約75.88％來自住商部門，當中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，使用1度電約間接排放0.5公斤二氧化碳，而北市平均年用電量約159.86億度，想達成2050年淨零排放目標，除了大家熟知的節能，仍需仰賴發展綠色創能、儲能，並且推廣到社區、住家、商辦落實分散式發電，達到供電自給自足。

信義區苗圃停車場太陽能光電儲能控制系統於今年3月底完成設置，環保局表示，發電裝置包含335W太陽能板共6片，每日約可發電3度電；儲能裝置最大可儲存3度電，除可減少日常對市電之依賴，亦可當作緊急用電使用；另該系統將匯出並統計每月之發電數據，作為後續該局推廣分散示發電政策之參考與借鏡。