工具機公會今日公布，3月工具機出口情形，出口金額為1.84億美元，月增9.7％，年減19.6％；累計前3月工具機出口金額5.89億美元，較去年同期減少11.4％。其中金屬切削工具機產品出口金額約5.05億美元，較去年同期減少11.4％，金屬成型工具機產品出口金額為8368萬美元，較去年同期減少24.2％。

今年前3月工具機出口前十大地區，依出口金額排序為中國大陸與香港、美國、土耳其、印度、荷蘭、日本、越南、義大利、泰國、德國。

工具機進口統計來看，2023年3月台灣工具機進口金額為7081萬美元，月增26.4％，年減28％。今年前3月工具機累計進口金額近1.7億美元，較去年同期減少36.6％，進口前十大國家依進口金額排序為日本、中國大陸與香港、德國、南韓、法國、泰國、美國、瑞士、義大利及新加坡。

工具機公會表示，國際貨幣基金組織（IMF）發布，今年全球經濟成長預測，預估2023年全球國內生產毛額（GDP）成長幅度為2.8％，較1月時的預估值下修。各國財政措施空間有限，已不如過去危機時充裕，且部份的國際金融機構陸續有重大缺失事件出現，這都讓全球經濟發展的前景不確定性升高。