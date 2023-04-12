大陸央行11日公布第1季人民幣存款大增15.39兆元，其中住戶存款增加9.9兆元，幾乎是去年全年的增量，出現全民報復性儲蓄的情況。對此，財信傳媒董事長謝金河示警，大陸居民存款未來幾個月若不斷攀升，將衝擊內需拉抬成效，可能走上1990年代「日本人努力還錢的資產負債表修補過程」，經濟也將減速。

謝金河在臉書以「中國正朝日本失落的路上走來！」為題發文指出，今年中國大陸經濟數據，以居民存款最受矚目，據統計，元月是6.2兆人民幣，所幸2月降到7926萬人民幣，前2個月共計7兆人民幣；近3年分別為2019年9.7兆、2020的11.7兆、2021年是9.9兆，去年增至17.8兆，今年將繼續往上衝高。

他進一步說明，從去年以來，中國人買房的狂熱大幅降溫，大家不是把錢拿去還房貸，就是先把錢存起來，也因為這樣，中國努力拉抬經濟內需這部分收效有限。

謝金河認為，對比日本房地產泡沫吹破，房地產企業紛紛破產，銀行成群結隊倒閉重組。中國最近公布去年業績的房企已經出現虧損超過1700億人民幣，像恒大、融創、世茂、佳兆業老早就破產，但卻不能倒，這只會讓「腫瘤」愈長愈大，而老百姓早已聞到這個味道，「還錢、存錢為上策」。

他提醒，中國的居民存款未來幾個月若不斷攀升，可能走上1990年代「日本人努力還錢的資產負債表修補過程」，經濟也將減速。