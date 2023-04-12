許多人嘴破都會補充維生素B群，營養師陳怡錞提醒，嘴破不一定是B群不足造成的，缺乏維生素C、鈣、鎂都有可能出現嘴破症狀。

陳怡錞在臉書發文指出，曾遇過一名年約30歲的女子，嘴巴一次破了7個洞，看醫生吃藥2周都沒好轉，還破得更大，醫師甚至懷疑口腔癌；該女緊張詢問「是否要換更高劑量的B群？」她查看女子的藥單，醫師開了多種藥物，包括抗生素、抗病毒藥、抗組織胺、消炎止痛、胃藥、B群等。

陳怡錞詢問女子有沒有天天吃水果，對方表示「一周水果吃不到2次」；她說「這是很典型缺乏維生素C的症狀，只要多吃水果，補充維生素C就可以了。」女子回家照著營養師的方法做，一個禮拜後嘴破全好了。

陳怡錞表示，嘴破的原因有很多，不是只有缺乏B群，病毒感染、火氣大或是缺乏維生素C、鈣、鎂都可能造成嘴破。

食藥署則提醒，若口腔潰瘍持續2周以上，有可能為自體免疫系統，或是口腔癌等病變造成，應適時就醫並遵醫囑治療。