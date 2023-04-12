台南市政府地政局首度發布住宅價格指數分析，指台南市的住宅市場，受到總體市場景氣低迷影響，正進入盤整階段，呈價穩量縮。其中，受到綠能科學城及商場進駐等利多因素影響，歸仁區價格指數漲幅最大，但交易量卻明顯下滑；至於近2年房市交易熱絡的永康區、東區、北區、安南區及善化區，價格指數則緩步下跌。

2022年12月台南市各住宅次市場住宅價格月指數及變動率。（地政局提供／洪榮志台南傳真）

地政局表示，台南市住宅價格指數比國內現行的房價指數更為詳細且全面，除納入新成屋及中古屋，也區分透天及大樓等不同類型做分析。2022年12月台南市住宅價格指數為131.16，較前一個月及2021年12月的漲幅分別為0.07％及10.07％。與2020年全年漲幅相比，自2021年第3季起，台南住宅價格漲幅漸趨緩，進入盤整階段。

地政局認為，綜觀各行政區的住宅價格指數表現，市中心區呈漲跌互見。近2年價格漲幅較高的永康區、北區、東區、安南區、善化區及佳里區，自2022年第3季達高峰後開始緩步下跌；上述6區2022年12月價格指數，分別較前一個月略降0.72％、0.37％、0.26％、0.13％、0.27％及1.06％。

至於中西區、南區以及安平區相較上期指數漲幅，分別為0.83％、0.50％、0.34％，漲幅逐漸趨緩；歸仁區受綠能科學城及商場進駐等因素加持，漲幅高於各行政區，較上期上漲2.87％；新營區為溪北重鎮，交通便捷，價格穩定，較上期上漲1.22％；南科區域方面，也較上期上漲0.32％。

各行政區住宅交易量與前季相比，多數行政區的交易量呈現萎縮，只有南科區域及歸仁區的住宅交易量增加，顯示在台積電擴廠及綠能科技的加持下，此2區的住宅市場，仍有剛性自住需求支撐；若與2021年同期相比，所有行政區的交易量都下滑，顯示購屋者觀望心態濃厚。

地政局還說，房市受到全球通膨及升息壓力仍高的影響，2022年第4季台南市建物買賣移轉棟數較第3季減少11.23％，且2023年第一季持續減少0.96％。另外，2022年12月台南市的住宅交易量為619棟，較上月增加4.38％，但與2021年同期相比大幅衰退39.84％。