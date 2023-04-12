根據調查，企業認為國際化人才需具備之基本技能第一名就是「用英語溝通的能力」，占86.7％。而2021年TOEIC測驗台灣地區成績統計報告顯示，台灣考生在TOEIC聽力測驗成績的平均分數為307分（滿分為495分）。

經由TOEIC成績能力論述可以了解，TOEIC聽力單項分數在300-395分的考生，優點是能夠推論出所聽到的內容主旨、目的、以及上下文，特別是英文單字程度不難時，也能夠理解內容細節。

教育部於2021年9月推動大學生雙語化學習計畫，強化學生英語力，推動全英語課程，整體提升高教國際競爭力，針對標竿大學與標竿學院設定目標，2024年時，至少25％大二學生其英文能力在聽讀說寫達到CEFR B2以上程度（TOEIC聽力400分閱讀385分達CEFR B2）；2030年時，要有50％大二學生達到CEFR B2程度。

根據104人力銀行在2023年3月發布的《台灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告》，調查出企業現階段員工英語職能管理上所使用的英語測驗評量工具，以TOEIC聽力與閱讀測驗的占比率最高，占75.4％；同時，企業認為國際化人才需具備之基本技能第一名就是「用英語溝通的能力」，占86.7％。

因應教育部推動標竿大學及學院逐步實施全英語授課，TOEIC台灣區總代理忠欣公司將於今年4月舉辦全球首場「TOEIC聽力測驗專場」，透過單項英語能力的測驗，幫助學習者掌握自身對應的英語聽力能力值，進一步調整個人學習計畫，提前佈署英語能力。

忠欣公司表示，「TOEIC聽力測驗專場」即日起開放報名到4月22日，測驗時間45分鐘，全台六都－台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄皆可報名。詳細報名資訊可上TOEIC官方網站 ： （http://bit.ly/3Uc2qfM）查詢。