美國媒體上週揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後來發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。

路透社報導，上述文件正是最近幾週流傳在網路上的數十份機密內容之一，其中包括歐洲各國政府對烏克蘭要求提供軍事訓練和「致命援助」或武器的回應摘要。

這份名為「歐洲｜對俄烏持續衝突的回應」的文件以圖表形式列出38個歐洲國家政府對烏克蘭軍事援助請求的「評估立場」。

圖表顯示，塞爾維亞拒絕向烏克蘭軍隊提供訓練，但承諾提供或已提供致命援助。文件還說，塞爾維亞有政治意願和軍事能力，在未來向烏克蘭提供武器。

這份文件標有Secret和NOFORN字樣，意思是不與外國情報部門和軍隊共享的機密，日期為3月2日，上頭蓋有參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）辦公室印章。

路透社無法獨立核實上述文件的真實性。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）的辦公室和烏克蘭大使館皆未立即回應置評要求。

五角大廈也未立即回應路透社記者詢問與塞爾維亞願向烏國提供武器的相關問題，此前也拒絕就任何外流文件發表評論。